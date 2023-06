Nato: capo Stato maggiore aeronautica tedesca, nessuna escalation da “Air Defender 2023”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato non vuole alcuna escalation con la Russia con le esercitazioni aeree “Air Defender 2023”, che si terranno da oggi al 23 giugno in Germania e nel Baltico. L'obiettivo delle manovre è mostrare la forza dell'Alleanza atlantica e dei suoi partner. È quanto affermato dal capo di Stato maggiore dell'aeronautica tedesca, il generale di squadra aerea Ingo Gerhartz, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente radiotelevisiva “Rbb”. Gerhartz ha evidenziato che, durante “Air Defender 2023” non verrà effettuato alcun volo in direzione di Kaliningrad, l'enclave russa tra Polonia e Lituania. Secondo il generale, l'obiettivo delle esercitazioni è dimostrare che la Nato è forte e “capace di difendersi” rapidamente. Le manovre intendono poi inviare “un segnale molto chiaro”: il territorio dell'Alleanza atlantica è “semplicemente la linea rossa”. Allo stesso tempo, il capo di Stato maggiore della Luftwaffe ha osservato che “Air Defender 2023” si svolge in “un momento molto speciale” con la guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina. Si tratta delle più vaste esercitazioni aeree effettuate dalla Nato dalla sua fondazione, nel 1949. Alle manovre prendono parte 25 tra Stati membri dell'Alleanza atlantica e suoi partner come la Svezia, con 10 mila militari e 250 aerei, di cui 70 della Germania e 100 degli Usa. (segue) (Geb)