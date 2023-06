Nato: capo Stato maggiore aeronautica tedesca, nessuna escalation da “Air Defender 2023” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scenario operativo simula la risposta a un attacco contro la Germania, con l'attivazione dell’articolo 5 del Trattato del Nord Atlantico, ossia l’esercizio della difesa collettiva in caso di aggressione contro uno Stato parte. Con la sua posizione centrale nella Nato, la Germania avrà la guida di “Air Defender 2023” e costituirà il fulcro delle operazioni. I principali punti di decollo saranno le basi di Jagel e Hohn nello Schleswig-Holstein, Wunstorf nella Bassa Sassonia, Lechfeld in Baviera, Spangdahlem nella Renania-Palatinato, Volkel nei Paesi Bassi e Caslav nella Repubblica Ceca. Le manovre si svolgeranno soprattutto nei cieli tedeschi, in Repubblica Ceca, negli Stati baltici, in Polonia e in Romania. L’esercitazione si concentrerà nel nord della Germania, sul Mare del Nord e sul Mar Baltico, con la chiusura di parte dello spazio aereo ad aerei civili e droni. (Geb)