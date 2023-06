Romania: governo presenta nuova proposta salariale a personale scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo romeno ha presentato una nuova offerta salariale al personale scolastico, che è in sciopero dal 22 maggio. Lo riferisce l’emittente televisiva "Digi 24". L’aumento proposto dall’esecutivo di Bucarest prevede una crescita media dello stipendio del 25 per cento a partire dal primo giugno, per poi salire al 50 per cento della nuova griglia salariale nel 2024, con l’aggiunta annuale di circa 300 euro fino al 2027 per il personale docente e ausiliario, e di 100 euro per quello non docente. I sindacati hanno reso noto di aver ottenuto quanto richiesto, con un'unica eccezione: dal primo gennaio 2024 avrebbero voluto un incremento del 100 per cento.(Rob)