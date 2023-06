Australia: almeno 10 morti nello schianto di un autobus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 10 persone hanno perso la vita e 25 sono rimaste ferite nello Stato australiano del Nuovo Galles del Sud, a causa di un incidente stradale che ha coinvolto un autobus. Secondo le autorità locali, i servizi di soccorso sono stati contattati attorno alle 23:30 di ieri per un incidente verificatosi in uno svincolo autostradale a Greta: l'autobus, che trasportava gli invitati a un ricevimento nuziale, avrebbe urtato un guardrail per poi ribaltarsi su un lato. La polizia, che ha tratto in arresto il conducente 58enne del veicolo, ha avvertito che il bilancio delle vittime potrebbe peggiorare. (Res)