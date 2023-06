Giappone: Tokyo precipita nella classifica dei centri finanziari mondiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tokyo è scivolato dal quinto al 21mo posto tra i maggiori centri finanziari mondiali dal 2016 ad oggi. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", sottolineando che proprio nel 2016 l'allora neoeletta governatrice Yuriko Koike, si era data invece l'obiettivo di ripristinare la centralità della capitale giapponese nel sistema finanziario globale. Il Global Financial Centers Index (Gfci) relega Tokyo al 21mo posto: Koike ha definito la posizione in classifica "deludente", ammettendo che la classifica "riflette oggettivamente la nostra statura internazionale". Il Gfci viene pubblicato due volte l'anno, e riflette una serie di fattori quali l'ambiente imprenditoriale, il capitale umano e lo sviluppo del settore finanziario. La posizione di Tokyo nella classifica è precipitata negli ultimi mesi: soltanto lo scorso settembre la città figurava alla 16ma posizione. L'attuale classifica pone ai primi posti tra i maggiori centri finanziari del Globo New York, Londra e Singapore. Tokyo è ottava tra i centri finanziari dell'Asia-Pacifico. (segue) (Git)