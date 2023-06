Corea del Nord-Russia: Kim intende rafforzare la cooperazione strategica con Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha dichiarato di voler "stringere le mani" al presidente della Russia Vladimir Putin e rafforzare la cooperazione strategica tra i rispettivi Paesi. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale nordcoreana "Korean Central News Agency" ("Kcna"), che riporta parte di un messaggio inviato da Kim a Putin oggi, in occasione della Giornata nazionale della Russia. Nel messaggio, Kim esprime pieno sostegno a Mosca nell'ambito del conflitto in Ucraina, affermando che "la giustizia vincerà senz'altro, e il popolo russo aggiungerà nuova gloria alla sua storia di vittorie". Il leader nordcoreano chiede un rafforzamento della "stretta cooperazione strategica" tra i due Paesi, "in conformità con il desiderio comune dei due popoli di conseguire il grande obiettivo di edificazione di un Paese forte". Nei giorni scorsi Pyongyang ha imputato la distruzione della diga di Nuova Kakhovka, nel sud dell'Ucraina, a un "complotto" ordito dal governo ucraino "in combutta" con gli Stati Uniti, e ha sostenuto che il conflitto in atto in Ucraina sia stato causato dalle "politiche egemoniche" degli Usa e dell'Occidente. (Git)