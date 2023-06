© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Iraq, Mohammed Shia al Sudani, si recherà in Egitto per una “visita importante”. Lo ha annunciato il portavoce del governo di Baghdad, Bassim al Awadi, secondo l’agenzia di stampa irachena “Ina”. Al Awadi ha aggiunto che la visita sarà occasione per “discutere delle relazioni bilaterali e della cooperazione tra Iraq ed Egitto”. (Irb)