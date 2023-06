Iraq: presidente della Repubblica in visita ufficiale in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica dell’Iraq, Abdullatif Jamal Rashid, è giunto ieri in Italia per una visita ufficiale che durerà diversi giorni, su invito ufficiale dell’omologo italiano, Sergio Mattarella. Lo ha riferito l’agenzia di stampa irachena “Ina”, citando un comunicato stampa della presidenza della Repubblica di Baghdad. La visita è considerata “la prima di un presidente iracheno in Italia”, si legge nel comunicato, secondo il quale Rashid è accompagnato dalla moglie, Shanaz Ibrahim Ahmed, da “vari ministri e da alcuni funzionari della presidenza della Repubblica irachena”. (Irb)