Usa: il sindaco repubblicano di Miami potrebbe annunciare la candidatura alla presidenza Usa

- Il sindaco repubblicano della città di Miami, Francis Suarez, ha fatto capire di voler annunciare a breve la propria candidatura alla Casa Bianca. Intervistato dall'emittente televisiva Fox News, Suarez ha esortato i cittadini statunitensi a prestare attenzione al discorso che terrà in California giovedì prossimo. "Terrò un importante discorso alla Biblioteca Reagan, e perso che i cittadini americani dovrebbero ascoltarlo", ha dichiarato il sindaco. "Parleremo di come vorremmo fosse il futuro del nostro Paese". Suarez è protagonista da settimane di una serie di discorsi itineranti in diversi Stati del Paese: "Sono stato in Iowa, New Hampshire, South Carolina, Nevada. Posso dire che quando porto il mio messaggio alle persone, vogliono ascoltare di più". Nelle ultime settimane la lista dei candidati repubblicani alla Casa Bianca si è costantemente allungata, e lo Stato di provenienza di Suarez, la Florida, è già rappresentata dai due candidati di punta del Partito repubblicano, l'ex presidente Usa Donald Trump e il governatore dello Stato, Ron DeSantis. (Was)