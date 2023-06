Yemen: oggi riunione mensile del Consiglio di sicurezza Onu sulla situazione nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) terrà la sua seduta mensile sulla situazione in Yemen, in particolare sugli ultimi sviluppi militari, sulla crisi umanitaria che affligge la popolazione e sugli sforzi diplomatici per rilanciare il processo di pace. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, secondo la quale l’“ordine del giorno provvisorio” prevede anzitutto una sessione informativa, seguita da consultazioni a porte chiuse e presieduta dall’inviato speciale del segretario generale Onu per lo Yemen, Hans Grundberg, e dal capo della missione Onu a sostegno degli accordi di Hodeida (firmati il 16 gennaio del 2019, dopo i negoziati di Stoccolma), il generale maggiore irlandese Michael Beary. Particolare attenzione sarà dedicata agli equilibri tra gli attori interni, regionali e internazionali coinvolti nel conflitto in Yemen e all’impegno per giungere a un cessate il fuoco, come presupposto per il rilancio di un processo politico mediato dall’Onu. Vale la pena ricordare che il 10 giugno, nella prima seduta del Consiglio di sicurezza Onu sotto la presidenza temporanea degli Emirati Arabi Uniti (che terminerà alla fine di giugno), il ministro di Stato emiratino, Khalia Shaheen al Marar, ha parlato di un rafforzamento della cooperazione tra l’Onu e la Lega araba a sostegno della pace, della sicurezza e della stabilità in Medio Oriente. (Res)