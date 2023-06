Arabia Saudita: portavoce ambasciata negli Usa, “Washington è ancora importante per Riad”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra Arabia Saudita e Stati Uniti (Usa) “non solo si sono mantenute, ma negli anni hanno anche continuato ad ampliarsi e a intensificarsi” e “malgrado lo scetticismo” sono più solide che mai. Lo ha dichiarato il portavoce dell’ambasciata dell’Arabia Saudita a Washington, Fahad Nazer, ospite ieri della rubrica di dibattito “Frankly Speaking”, del quotidiano saudita “Arab News”. A lui, infatti, è stato chiesto un commento sull’eventualità che il ruolo degli Usa cambi per l’Arabia Saudita, sia per l’intraprendenza diplomatica della Cina in Medio Oriente, sia per il fatto che in testa ai Paesi che importano petrolio da Riad ci siano Pechino e Nuova Delhi. Secondo Nazer, la recente visita del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in Arabia Saudita “ha rafforzato notevolmente le fondamenta delle relazioni”, costituite dalla “cooperazione politica, commerciale, militare e nella sicurezza”. Inoltre, ha osservato il portavoce della rappresentanza diplomatica di Riad, “si sono delineati i contorni di un rapporto più esteso, che include la collaborazione in diversi nuovi fronti, come la sicurezza informatica, il contenimento dell’impatto del cambiamento climatico, la sicurezza alimentare e anche l’esplorazione dello spazio”. Inoltre, Nazer ha negato che negli ultimi anni i rapporti tra Usa e Arabia Saudita si siano raffreddati, affermando che la cooperazione e la coordinazione sono andate sempre avanti e che tra le politiche dei due Paesi “sono più i punti in comune che le differenze”. (Res)