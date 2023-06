Arabia Saudita: ministro Investimenti, Riad può essere per la Cina la porta del mondo arabo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita può essere per la Cina la porta per il mondo arabo, anche perché gli scambi commerciali tra i due Paesi costituiscono il 25 per cento del valore degli scambi tra Pechino e il Medio Oriente, che nel 2022 è stato di 432 miliardi di dollari. Lo ha dichiarato il ministro degli Investimenti di Riad, Khalid al Falih, ieri, a margine della conferenza sino-saudita sul commercio e gli affari. Secondo il quotidiano saudita “Arab News”, il volume degli scambi tra Pechino e Riad è stato di 106 miliardi di dollari nel 2022, registrando un aumento del 30 per cento rispetto all’anno precedente. Secondo Al Falih, inoltre, le relazioni tra i due Paesi sono “cresciute esponenzialmente” negli ultimi decenni. “Ora (noi sauditi) siamo impegnati a operare come un ponte che collegherà il mondo arabo alla Cina”. In particolare, l’iniziativa cinese delle “nuove vie della seta” (“Belt and Road Initiative”, Bri) contribuirà agli obiettivi sauditi di diversificazione dell’economia, in particolare nel settore delle nuove tecnologie. (Res)