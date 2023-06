Iraq: legge di bilancio, Parlamento approva 20 articoli e rinvia dibattito su ultimi dieci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la seduta di ieri sera, la Camera dei rappresentanti dell’Iraq, l’unica, di fatto, del parlamento del Paese, ha approvato gli ultimi articoli della legge di bilancio per gli anni 2023, 2024 e 2025. Lo ha riferito l’agenzia di stampa irachena “Ina”, precisando che nella giornata di ieri il Parlamento federale iracheno ha approvato in un primo momento 20 articoli, rinviando alla tarda serata le votazioni sugli ultimi dieci, dei quali sei oggetto di controversie con il governo regionale del Kurdistan iracheno, e su una serie di “articoli supplementari”. Tra gli articoli approvati c’è il 66, che riguarda l’entrata in vigore del bilancio relativo agli anni 2023, 2024 e 2025. Respinto, invece, l’articolo 60, sull’allocazione degli investimenti. Secondo il quotidiano emiratino “The National”, si tratta del “maggior bilancio nella storia del Paese”, che ammonta a circa 153 miliardi di dollari e presenta un deficit di circa 50 miliardi di dollari. Il primo ministro iracheno, Mohammed Shia al Sudani, ha in programma di presentare lo stesso bilancio non solo per l’anno in corso, ma anche per i due successivi, fino al 2025, ma il Parlamento ha facoltà di proporre emendamenti da votare. Inoltre, diversi analisti hanno rilevato che l’eccessiva spesa pubblica prevista rischia di essere troppo elevata per le casse federali, soprattutto se il prezzo del petrolio dovesse scendere al di sotto dei 70 dollari al barile o se la produzione giornaliera media dovesse essere inferioreai 3,5 milioni di barili, inclusi i 400.000 estratti nel Kurdistan iracheno. (Irb)