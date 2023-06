Israele: delegazione delle Forze di difesa in Egitto per inchiesta su incidente di confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione delle Forze di difesa israeliane (Idf) si è recata ieri al Cairo, per portare avanti l’inchiesta congiunta aperta dalle autorità di Egitto e Israele sull’incidente avvenuto al confine tra i due Paesi lo scorso 3 giugno. Lo ha dichiarato il portavoce delle Idf, Avichai Adreaei, come riferito il quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sharq al Awsat” e dal quotidiano israeliano "The Times of Israel". La delegazione delle Idf è composta dal comandante della regione meridionale, il generale maggiore Eliezer Toledano, dal capo dell’unità per la cooperazione militare internazionale, il generale di brigata Effie Defrin, e dal direttore delle operazioni dell’intelligence militare, il generale di brigata “Gimmel” (indicato in ebraico con la sola iniziale del nome). Il 3 giugno un agente di polizia egiziano, identificato successivamente come il 22enne Mohammed Salah Ibrahim, era entrato in territorio israeliano, uccidendo prima due militari delle Idf a un posto di blocco e, in seguito, uccidendone un altro e ferendone un quarto nel corso di uno scontro a fuoco con un reparto che lo aveva intercettato. L’inchiesta congiunta era stata aperta da Egitto e Israele subito dopo l’incidente. (Res)