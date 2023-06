Golfo: Consiglio di cooperazione condanna insediamenti israeliani in territori palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la 156ma riunione dei ministri degli Esteri dei suoi Paesi membri, il Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) ha condannato ieri la “continua costruzione da parte di Israele di insediamenti coloniali nei territori palestinesi occupati”. Lo ha riferito il quotidiano saudita “Arab News”, precisando che la riunione si è tenuta presso la sede del segretariato generale del Ccg, a Riad. I capi della diplomazia del Golfo, inoltre, hanno definito i tentativi israeliani di espansione degli insediamenti come una violazione del diritto internazionale, in particolare della risoluzione 2334 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il Ccg, pertanto, ha esortato la comunità internazionale a esercitare pressioni sul governo di Israele per indurlo a recedere dalla politica sugli insediamenti. Elogiati gli sforzi dell’Arabia Saudita, in collaborazione con la Lega araba e con l’Unione europea, per rilanciare l’iniziativa di pace e il sostegno dei Paesi membri del Ccg all’operato dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati (Unrwa). (Res)