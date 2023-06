Usa: sondaggio, l'incriminazione di Trump divide l'opinione pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi la metà dei cittadini statunitensi ritiene che l'incriminazione dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump da parte delle autorità federali statunitensi sia politicamente motivata. E' quanto emerge da un sondaggio effettuato congiuntamente dall'emittente televisiva "Nbc News" e dalla società demoscopia Ipsos, dopo la formulazione a carico di Trump di 37 capi d'imputazione per i documenti presidenziali riservati che l'ex inquilino della Casa Bianca ha trasferito nella sua residenza privata a Mar-a-Lago. Il 45 per cento dei partecipanti al sondaggio si è detto convinto che l'incriminazione celi un attacco politico all'ex presidente, mentre il 37 per cento ha espresso il parere contrario. Il 16 per cento dei partecipanti ha affermato di non potersi esprimere con sicurezza. La maggior parte dei repubblicani - l'80 per cento - si dice convinto che l'incriminazione di Trump sia in realtà un attacco politico; solo il 16 per cento degli elettori democratici condivide tale opinione. Il 48 per cento dei partecipanti al sondaggio ritiene che Trump dovesse essere incriminato, mentre il 37 per cento pensa il contrario. Al sondaggio, effettuato tra il 9 e il 10 giugno scorsi, hanno partecipato 910 cittadini statunitensi adulti. (Was)