Medio Oriente: domani visita del presidente dell’Autorità palestinese Abbas in Cina

- Domani il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, noto anche come Abu Mazen, si recherà in Cina per una visita ufficiale, per discutere della possibilita di un ruolo di mediazione di Pechino nel conflitto con Israele. Lo ha riferito il quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sharq al Awsat”, citando una “fonte palestinese ben informata”, secondo la quale Abbas discuterà con il presidente cinese, Xi Jinping, dell’eventualità che Pechino svolga direttamente un ruolo di mediazione tra Israele da un lato e Anp e fazioni palestinesi dall’altro, o che solleciti un “accordo internazionale multilaterale” per rilanciare il processo di pace. La fonte citata da “Al Sharq al Awsat”, inoltre, ha precisato che tale iniziativa non mira a sostituire gli Stati Uniti con la Cina come garante internazionale degli equilibri regionali, ma è volto a “innescare meccanismi ausiliari” per la soluzione del conflitto israelo-palestinese, dal momento che Washington “non è riuscita finora a indurre Israele a porre fine alle sue violazioni” (Res)