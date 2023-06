Difesa: istituto Sipri, aumentano le testate nucleari pronte all'uso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le testate nucleari pronte all'uso sono aumentate tra il 2022 e il 2023 di 86 unità a 9.576, con circa duemila tenute in stato di massima allerta, per la maggior parte da Stati Uniti e Russia. È quanto emerge dal rapporto annuale sugli arsenali strategici elaborato dall'Istituto internazionale di ricerche sulla pace di Stoccolma (Sipri). Secondo lo studio, a seguito della guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina e del generale deterioramento della situazione della sicurezza su scala globale, le potenze nucleari stanno investendo nella modernizzazione dei loro armamenti. Mentre aumentano quelle pronte all'impiego, diminuiscono di circa 200 a 12.512 le testate nucleari dispiegate nel mondo. Tale declino è in corso da diversi anni e ora il totale è pari a meno di un quinto di quello al culmine della Guerra fredda negli anni Ottanta. Tuttavia, la contrazione è dovuta principalmente al fatto Usa e Russia smantellano gradualmente le testate dismesse. Al riguardo, il Sipri osserva che “le riduzioni globali delle testate dispiegate sembrano essersi arrestate e i numeri sono in risalita”. Allo stesso tempo, sia gli Stati Uniti sia la Russia hanno avviato programmi di modernizzazione estesi dei loro arsenali strategici. (segue) (Geb)