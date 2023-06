Difesa: istituto Sipri, aumentano le testate nucleari pronte all'uso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, “la maggior parte” delle potenze dotate di bombe atomiche “sta inasprendo la propria retorica sull'importanza delle armi nucleari e alcune stanno persino minacciando esplicitamente di utilizzarle”. Come sottolineato da Matt Korda del Sipri, “questa accresciuta concorrenza nucleare ha notevolmente aumentato il rischio” di impiego delle armi strategiche per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale. Secondo l'Istituto internazionale per le ricerche sulla pace di Stoccolma, sono nove le potenze nucleari: Russia, Stati Uniti, Cina, Francia, Regno Unito, Pakistan, India, Corea del Nord e Israele. I primi due Paesi detengono circa il 90 per cento di tutte le testate atomiche. Segue la Cina con 410 unità, ossia 60 in più tra il 2022 e il 2023. (Geb)