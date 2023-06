Corea del Sud: corruzione elettorale, Assemblea nazionale vota mozione su arresto di due deputati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea nazionale della Corea del Sud voterà oggi una mozione per stabilire se autorizzare l'arresto di due deputati accusati di coinvolgimento in un caso di compravendita di voti prima delle elezioni per la scelta dei vertici del Partito democratico, nel 2021. I procuratori hanno chiesto all'Assemblea di autorizzare l'arresto dei deputati Youn Kwan-suk e Lee Sung-man: i due sono avrebbero partecipato a una campagna illecita di distribuzione di denaro contante a membri del Partito democratico - la principale forza politica di opposizione - per aiutare Song Young-gil a ottenere l'elezione a presidente del partito. Youn, in particolare, è accusato di aver distribuito in tutto 60 milioni di won (circa 46.600 dollari) a deputati del Partito democratico; Lee, invece, avrebbe consegnato 10 milioni di won a funzionari del partito affinché li distribuissero a funzionari regionali del partito. Entrambi i deputati hanno lasciato il gruppo parlamentare del Partito democratico il mese scorso, e sono ora indipendenti. (Git)