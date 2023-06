Business news: Colombia, Ocse, crescita dell'1,5 per cento nel 2023 e dell'1,8 nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Colombia registrerà una crescita moderata dell’1,5 per cento nel 2023 e dell’1,8 per cento nel 2024. Lo prevede l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) nel suo ultimo rapporto “Economic Outlook”. I consumi e gli investimenti, si legge, rimarranno contenuti a causa delle rigide politiche macroeconomiche e di un'economia globale fragile, soprattutto nel 2023. L'inflazione complessiva, prosegue il rapporto, ha iniziato a diminuire in aprile e si prevede che continuerà a diminuire fino all'obiettivo entro il 2025. La politica monetaria, nel frattempo, rimarrà restrittiva per ridurre l'inflazione. La stima è in linea con quella diffusa ieri dalla Banca mondiale, che prevede per il 2023 una crescita dell'1,7 per cento e del 2 per cento nel 2024. Si tratta di un brusco calo rispetto alla crescita del 7,5 per cento registrata nel 2022. (Res)