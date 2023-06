Business news: Brasile, Lula su rallentamento inflazione, "la vita sta migliorando"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha celebrato il rallentamento dell'inflazione certificato dall'Istituto nazionale di statistica (Ibge), secondo cui i prezzi al consumo sono cresciuti a maggio dello 0,23 per cento portando il dato annuale al 3,94 per cento, e dunque all'interno degli obiettivi della Banca centrale. "Buona notizia prima del ponte del Corpus Cristi. L'inflazione scende e gli effetti si sentono nel quotidiano. La vita sta migliorando", ha scritto Lula in un messaggio su Twitter. (Res)