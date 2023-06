Business news: Brasile-Singapore, ministro Esteri incontra in bilaterale omologo singaporiano Iswaran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, ha incontrato in una riunione bilaterale l'omologo di Singapore S. Iswaran. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota. L'incontro si è tenuto a Parigi, in Francia, a margine della riunione dei rappresentanti dei Paesi del Gruppo di Ottawa, nell'ambito della riunione dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc). Vieira e Iswaran che è anche ministro delle relazioni commerciali e dei Trasporti "si sono occupati della ripresa dei negoziati per la conclusione dell'accordo di libero scambio tra Mercato comun del Sud (Mercosur) e Singapore, oltre che del dialogo tra i due paesi intorno alla riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc). Il commercio bilaterale ha raggiunto i 9,3 miliardi di dollari nel 2022, con un surplus per l'export brasiliano di circa 7,4 miliardi di dollari, il terzo più grande del Brasile lo scorso anno. (Res)