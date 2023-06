Business news: Brasile-Canada, ministro Esteri incontra rappresentante governo canadese in bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, ha incontrato in una riunione bilaterale la ministra del Commercio internazionale del Canada, Mary Ng. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota. L'incontro si è tenuto a Parigi, in Francia, a margine della riunione dei rappresentanti dei Paesi del Gruppo di Ottawa, nell'ambito della riunione dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc). Il Canada coordina il Gruppo di Paesi che sostengono la necessità di riforma e modernizzazione dell'Omc. "Il ministro canadese ha sottolineato l'importanza del dialogo con il Brasile in merito alla riforma del sistema commerciale multilaterale e mostrato interesse a conoscere le recenti iniziative del governo del presidente Luiz Inacio Lula da Silva in termini di promozione della diversità, protezione dell'ambiente e sostegno alle popolazioni indigene", si legge nel comunicato. Lo scorso anno il flusso commerciale tra Brasile e Canada ha totalizzato 10,5 miliardi di dollari, con un surplus 232 milioni di dollari per il Brasile. (Res)