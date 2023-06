Giappone: ministero Difesa proroga ordine distruzione missili nordcoreani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa del Giappone ha prorogato l'ordine di distruzione dei missili nordcoreani che dovessero sorvolare il territorio del Paese. Lo riferiscono i media giapponesi, sottolineando però che ieri, 11 giugno, si è chiusa la finestra temporale di lancio indicata da Pyongyang prima del recente tentativo di immissione in orbita del suo primo satellite spia. La decisione del ministero della Difesa indica che Tokyo intende rimanere in allerta in vista di ulteriori tentativi anticipati dalla Corea del Nord nel "prossimo futuro", ma anche di possibili test di missili balistici da parte di quel Paese. Alla fine di maggio Pyongyang aveva informato il Giappone e l'Organizzazione marittima internazionale dell'intenzione di procedere all'immissione in orbita del suo primo satellite spia tra il 31 maggio e l'11 aprile. Proprio il 31 maggio, il Nord ha effettuato il lancio di un razzo vettore, fallito però a causa di una "grave avaria", come ammesso successivamente dai media di Stato del Paese. (segue) (Git)