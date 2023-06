Giappone: ministero Difesa proroga ordine distruzione missili nordcoreani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Navi cinesi hanno intensificato nei giorni scorsi i pattugliamenti nel Mar Giallo vicino all’area in cui sono caduti i detriti del razzo vettore del satellite nordcoreano lanciato all'inizio di questo mese. Lo riferisce “Nk News”, sito internazionale di informazione specializzato sulla Corea del Nord, sulla base di un’analisi dei dati marittimi tracciati da Fleetmon. Diverse navi cinesi identificate come appartenenti a “forze dell’ordine” avrebbero deviato dalle loro rotte abituali, facendo ipotizzare un tentativo di Pechino di recuperare i detriti prima della Corea del Sud. Secondo Neil Watts, un esperto di sistemi d’arma marittimi e di superficie dell’organizzazione non profit Compliance and Capacity Skills International (Ccsi), il più rapido nel recupero potrebbe rivendicare i diritti sui rottami ai sensi delle Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos). Tra le imbarcazioni cinesi tracciate figurano il vascello da ricognizione Xiang Yang Hong 18 e due navi della Guardia costiera identificate dai numeri 6303 e 6101. Secondo Yoon In-joo, ricercatore e direttore del Korea Maritime Institute, la Cina potrebbe essere interessata a valutare le capacità tecnologiche della Corea del Nord, anche se non è escluso che possa agire su richiesta di Pyongyang. (segue) (Git)