Usa: Trump replica a critiche del suo ex procuratore generale Barr, "maiale smidollato"

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito l'ex procuratore generale della sua amministrazione, Bill Barr, un "maiale smidollato", in risposta alle ultime critiche ricevute dall'ex procuratore. Barr, noto per le posizioni assai dure assunte nei confronti dell'ex inquilino della Casa Bianca dopo le polemiche relative alle ultime elezioni presidenziali, ha dichiarato durante una intervista a Fox News che se "solo la metà" dei 37 capi d'imputazione a carico di Trump per i documenti di Mar-a-Lago dovessero mutarsi in condanne, l'ex presidente "sarebbe fregato". "Si tratta di una incriminazione molto dettagliata e molto, molto compromettente", ha dichiarato Barr in merito all'incriminazione formulata dal procuratore speciale Jack Smith. Negli ultimi mesi Barra più volte sostenuto che il caso dei documenti presidenziali rinvenuti nella residenza privata di Trump sia più grave sul fronte giudiziario di quello, per certi versi analogo, dei documenti riservati trovati nell'abitazione e in alcuni uffici dell'attuale inquilino della Casa Bianca, Joe Biden. L'ex procuratore generale non ha fatto mistero della sua avversione per l'ex presidente, affermando che una vittoria di Trump alle prossime elezioni presidenziali sarebbe "uno spettacolo dell'orrore". All'ultima intervista di Barr, Trump ha risposto sul suo social media "Truth" con una bordata di insulti: "Praticamente chiunque sta affermando che l'incriminazione (per i documenti di Mar-a-Lago) è una palese interferenza elettorale, e non sarebbe mai dovuta essere formulata. Tutti eccetto Bill Barr, un 'ex dipendente insoddisfatto' che è stato un procuratore generale scansafatiche, debole e del tutto inefficace", ha scritto l'ex presidente. "Non crede a quel che dice. E' tutta disinformazione, e Barr lo sta facendo perché odia Trump per averlo licenziato". Secondo l'ex presidente, Barr "si è piegato alla sinistra radicale per paura, quando hanno minacciato di metterlo sotto accusa" a seguito delle elezioni presidenziali 2020. Infine, l'ex presidente ha concluso il suo attacco sollecitando i suoi sostenitori a "spegnere Fox News quando è in onda quel 'maiale smidollato'!". (Was)