Usa: l'incriminazione di Trump divide i Repubblicani di Camera e Senato

- L'incriminazione dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump per i documenti presidenziali riservati custoditi nella sua residenza di Mar-a-Lago ha messo ulteriormente in luce le divisioni tra i repubblicani alla Camera dei rappresentanti Usa e quelli al Senato. Proprio al Senato, il leader dei Repubblicani Mitch McConnell, noto per i frequenti diverbi con Trump, ha reagito con un eloquente silenzio alla notizia dell'incriminazione dell'ex presidente; la presidenza repubblicana della Camera, invece, ha preso posizione a fianco di Trump, accusando l'amministrazione del presidente Joe Biden di voler eliminare per via giudiziaria il principale candidato alla Casa Bianca in vista delle prossime elezioni presidenziali. Il quotidiano "The Hill" ricorda che nei mesi scorsi McConnell ha affermato di non voler pronunciare il nome di Trump in pubblico; nei giorni scorsi, inoltre, McConnell non avrebbe fatto mistero ai suoi colleghi di caldeggiare un allontanamento del partito dall'ex presidente, che però resta ad oggi il più popolare tra gli esponenti del fronte conservatore. Anche i vice di McConnell, John Thune e John Cornyn, hanno preso posizione contro Trump in vista delle primarie presidenziali del partito. (Was)