Scozia: rilasciata senza accuse ex premier Sturgeon

- L'ex premier scozzese Nicola Sturgeon è stata rilasciata senza accuse dalla polizia, in attesa di ulteriori indagini, dopo essere stata arrestata in giornata. Dopo essere stata interrogata dagli investigatori, Sturgeon è stata rilasciata nel pomeriggio. "So oltre ogni dubbio di essere innocente di qualsiasi illecito", ha detto Sturgeon, arrestata nell'ambito dell'inchiesta sull'uso dei fondi donati al Partito nazionale scozzese (Snp). (Rel)