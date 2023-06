Business news: Brasile, Ocse, crescita all'1,7 per cento nel 2023 e all'1,2 per cento nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita del Brasile per l'anno in corso, portandole dal precedente 1 per cento, stimato a marzo, all'attuale 1,7 per cento. Per il 2024, l'organizzazione con sede a Parigi prevede una crescita pari all'1,2 per cento, in aumento dello 0,1 per cento rispetto a quella elaborata nel rapporto di marzo. La revisione al rialzo della stima è influenzata dai risultati positivi registrati dell'economia del Paese nel primo trimestre del 2023, periodo in cui il Pil è cresciuto del 4 per cento su anno e dell'1,9 per cento rispetto al periodo ottobre-dicembre del 2022. (Res)