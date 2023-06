Business news: Argentina, banca brasiliana Itaú potrebbe lasciare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca privata Itaú Unibanco, di capitale brasiliano, potrebbe lasciare l'Argentina. Secondo un comunicato di Itaú Unibanco Holding S.A., le attività dell'istituto di credito nel Paese potrebbero essere rilevate dalla banca argentina Macro. Il documento spiega che la banca è "in trattative preliminari con Banco Macro S.A., con sede in Argentina, con l'obiettivo di cedere le sue attività in quel Paese". La banca ha spiegato che non ha ancora firmato "un contratto vincolante su questa possibile vendita", e che "informerà immediatamente il mercato di qualsiasi informazione rilevante in materia". (Res)