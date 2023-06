Germania: La Sinistra, dirigenza chiede a Wagenknecht di rimettere i mandati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dirigenza di La Sinistra ha deciso all'unanimità di chiedere a Sahra Wagenknecht, vicepresidente del partito e deputata al Bundestag, di rimettere i mandati. “Il futuro di La Sinistra è senza Sarah Wagenknecht”, ha dichiarato Janine Wissler, con Martin Schiderwan copresidente della formazione post-comunista all'opposizione al parlamento federale. Da mesi, è in corso un acceso scontro in La Sinistra tra i vertici e Wagenknecht. La vicepresidente accusa la dirigenza di aver tradito i propri ideali, non rappresentando più la classe lavoratrice, ma soltanto un élite di intellettuali borghesi. A loro volta, i vertici di La Sinistra accusano Wagenknecht di personalismo e di non essere fedele alla linea del partito che ha condannato l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Ritenuta vicina a Mosca, la vicepresidente di La Sinistra ha annunciato a maggio l'intenzione di fondare una propria formazione. Secondo alcune indiscrezioni, tale formazione potrebbe allearsi con i nazionalconservatori di Alternativa per la Germania (Afd), in un'intesa che sarebbe promossa dalla Russia. Partito all'opposizione al Bundestag, Afd è classificato come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca.(Geb)