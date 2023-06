Giappone: ministero Difesa proroga ordine distruzione missili nordcoreani (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito dall’Amministrazione per lo sviluppo aerospaziale nazionale, l’agenzia spaziale della Corea del Nord, quasi certamente il razzo vettore è basato sulla medesima tecnologia dei missili balistici intercontinentali (Icbm) collaudati da Pyongyang nei mesi scorsi. Prima del lancio, la Corea del Nord aveva informato le guardie costiere di Corea del Sud e Giappone della possibile caduta di rottami in tre aree specifiche, a ovest della Penisola coreana e a est delle Filippine. Tutte e tre le aree sono situate all’esterno della zona economica esclusiva del Giappone; il lancio ha comunque spinto le autorità giapponesi a proclamare uno stato di allerta aerea preventiva nella prefettura meridionale di Okinawa. L’allarme antiaereo è scattato per errore anche a Seul, capitale della Corea del Sud. (Git)