Business news: Brasile, primo quadrimestre, investimenti diretti esteri in calo del 28,2 per cento su anno

- Gli investimenti diretti esteri in Brasile (Idp) hanno totalizzato la cifra di 24,3 miliardi di dollari nel primo quadrimestre del 2023. Il valore rappresenta un calo del 27,2 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando gli Idp raggiunsero i 33,9 miliardi di dollari. Lo riferisce la Banca centrale (Bc) evidenziando che si tratta del quinto peggiore calo delle serie storiche iniziate nel 1995. Nel solo mese di aprile 2023 il flusso di Idp è stato del 70,3 per cento inferiore allo stesso mese dello scorso anno, passando da 11,1 miliardi di dollari a 3,3 miliardi. Nei ultimi dodici mesi fino ad aprile 2023, gli Idp hanno totalizzato 81,9 miliardi di dollari (4,17 per cento del Pil). (Res)