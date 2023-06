© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi interviene al seminario "La trasformazione urbanistica e il governo del territorio nell'area romana: le relazioni tra territorio urbanizzato e aree libere". Università La Sapienza, Facoltà di Architettura, via Antonio Gramsci 53 a Roma (ore 12)- Convegno dal titolo "Disabilità, orientamento e inclusione. Nuovi modelli tra famiglia, scuola e lavoro" organizzato da Azione. Ad aprire i lavori Flavia De Gregorio, capogruppo capitolina di Azione. Interverranno: Sofia Donato, portavoce di Caregiver Familiari Comma 255; Maurizio Ferraro, presidente della cooperativa sociale Garibaldi; Alfeo Rizzelli, presidente dell'Associazione Progetto Sinapsi; Giulia Serani, presidente di Roma diversamente abile Aps e cooperativa sociale Roda; Antonio Pelosi, di Albergo Etico. I lavori sono moderati dalla consigliera di Azione al Municipio Roma VIII, Simonetta Novi. Sala del Carroccio in Campidoglio (ore 18) (segue) (Rer)