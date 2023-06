Business news: Cile, Ocse, economia registrerà contrazione dello 0,1 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia del Cile registrerà una contrazione dello 0,1 per cento nel 2023 e una crescita dell’1,9 per cento nel 2024. Lo prevede l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) nel suo ultimo rapporto “Economic Outlook”. Condizioni finanziarie più rigide e la revoca dei sussidi legati alla pandemia, si legge, ridurranno i consumi delle famiglie durante la prima metà di questo anno. Per gli esperti dell’Ocse tassi di interesse più elevati e incertezza colpiranno gli investimenti nel corso del 2023. Secondo le previsioni l'inflazione continuerà a diminuire per tutto il 2023 e tornerà all'obiettivo alla fine del 2024. (Res)