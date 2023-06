Business news: Cile, Bid approva prestito per sviluppo idrogeno verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca interamericana di sviluppo (Bid) ha approvato un prestito da 400 milioni di dollari in favore del Cile destinato allo sviluppo dell’industria dell’idrogeno verde e i suoi derivati. "Questa operazione cerca di contribuire alla decarbonizzazione dell'economia e generare nuove opportunità di sviluppo produttivo per il Paese", ha affermato l’istituto in una nota. Le risorse saranno utilizzate per finanziare nuovi progetti in materia di idrogeno verde, sviluppo della domanda locale, formazione del capitale umano, creazione di beni e servizi intermedi che facilitino lo sviluppo dell'industria, finanziamento della ricerca applicata, sviluppo e innovazione tecnologica e promozione della dell'imprenditorialità in questo settore. (Res)