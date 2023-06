Business news: Auto, veicoli argentini inseriti nel programma di incentivi all'industria del Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I veicoli prodotti in Argentina che soddisfano i requisiti di sostenibilità e autoricambi del Mercato comune del Sud (Mercosur) potranno aderire al programma di incentivi all'industria brasiliano. Lo ha annunciato l'ambasciatore argentino in Brasile, Daniel Scioli. "Grazie agli sforzi dell'ambasciata, il Brasile ha incluso nel suo programma di incentivi per l'industria i veicoli prodotti in Argentina che soddisfano i requisiti di sostenibilità e autoricambi del Mercosur", ha spiegato Scioli sul suo account Twitter. "Questo consolida la vendita dei modelli Peugeot 208 Style e Cronos prodotti nella provincia di Córdoba e Tres de Febrero (provincia di Buenos Aires)", e significa "più esportazioni, lavoro argentino e reddito di dollari genuini per il Paese", ha affermato l'ambasciatore. (Res)