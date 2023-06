Business news: Guatemala, a maggio indice dei prezzi al consumo cresce del 6,54 per cento su anno, -0,36 su mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A maggio l'indice dei prezzi al consumo in Guatemala è calato dello 0,36 per cento su mese, attestandosi a un incremento annuale del 6,54 per cento, in deciso calo rispetto all'8,32 per cento di aprile. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Ine) segnalando che dall'inizio del 2023, i prezzi hanno accumulato un incremento pari all'1,21 per cento. Nonostante la tendenza generale al ribasso, il paniere alimentare di base (Cba) e quello allargato (Ca), hanno fatto registrare un incremento del 15,3 per cento su anno, dato che mette in evidenza il sostanziale indebolimento del potere d'acquisto per le famiglie. (Res)