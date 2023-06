Business news: Brasile-Vietnam, primo ministro Pham Minh Chinh invita Lula a visitare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Vietnam, Pham Minh Chinh, ha manifestato l'intenzione di visitare il Brasile nella seconda metà dell'anno e ricevere in visita ufficiale il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota. L'invito è stato formalizzato nel corso di un incontro bilaterale tra il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, e l'omologo vietnamita, Bui Thanh Son. L'incontro si è tenuto a Parigi, in Francia, a margine della riunione dei rappresentanti dei Paesi del Gruppo di Ottawa, nell'ambito della riunione dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc). "Il ministro Bui ha ribadito l'interesse del primo ministro Pham Minh Chinh a visitare il Brasile nella seconda metà dell'anno e a ricevere anche la visita del presidente Luiz Inacio Lula da Silva". (Res)