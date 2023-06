© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEConferenza stampa organizzata da Forestami, Comune di Milano ed Esselunga per la presentazione del progetto di riqualificazione dell'area verde di via Chiasserini. Intervengono: Giuseppe Sala, Sindaco del Comune di Milano; Stefano Boeri, Presidente del Comitato Scientifico di Forestami; Roberto Selva, Chief Marketing & Customer Officer Esselunga; Maria Chiara Pastore, Direttore Scientifico di Forestami.Palazzo Marino Piazza della Scala, 2 (ore 11:30)L'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi presenta il programma "Milano è Viva", il grande palinsesto di iniziative che, fino alla fine del mese di ottobre, animerà l'estate milanese con moltissime iniziative diffuse in tutta la città.Palazzo Reale, Sala conferenze, Piazza duomo, 14 (ore 11:30)Si riunisce il consiglio comunalePalazzo Marino, Piazza Scala, 2 (ore 16:30)REGIONEGli assessori regionali al Welfare, Guido Bertolaso, al lavoro, Simona Tironi, e alla Sicurezza, Romano La Russa, illustrano alla stampa i provvedimenti di Giunta riguardanti la sicurezza sul lavoro.Palazzo Lombardia, ingresso N1, 11° piano, sala stampa, piazza Città di Lombardia, 1 ( ore 15)L'assessore all'Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Alessandro Beduschi, partecipa all'appuntamento "Business Talks". Con l'assessore Beduschi dialogano il presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini, e il presidente e CEO Zanetti spa e vicepresidente Consorzio Grana Padano, Attilio Zanetti.Golf Club Franciacorta via Provinciale, 34/B - Corte Franca/BS (ore 18:30)VARIE"La Class Action: evoluzioni, prospettive e criticità".Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 61 (ore 10)Incontro sul tema "La coscienza oltre l'artificiale". Interverrà il fisico, inventore e imprenditore Federico Faggin. Dopo i saluti istituzionali del rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore Franco Anelli, Faggin dialoga con Elena Beccalli, preside della Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative, e Luca Peyron, presbitero diocesano e saggista, membro del Consiglio Scientifico di Humane Technology Lab. Il dibattito è moderato da Barbara Boschetti, ordinario di Diritto amministrativo nella Facoltà di Scienze politiche e sociali della Cattolica.Università Cattolica del Sacro Cuore,Aula Pio XI largo Gemelli, 1 (ore 10:30)Anteprima della mostra Squali e abissi, predatori perfetti in una terra alienaStazione Centrale Galleria dei Mosaici, Piazza Duca d'Aosta 1 (ore 11:30)Quando l'AI genera sviluppo: Come possono le piccole e medie imprese sfruttare la potenza dell'Intelligenza Artificiale (AI) per far crescere la propria attività, migliorare il servizio clienti e rendere più efficaci i processi di produzione e distribuzione?Palazzo Giureconsulti, piazza Mercanti, 2(ore 14:30)Convegno “Edilizia residenziale pubblica. Finanza di Progetto (criticità e opportunità)” organizzato dal Gruppo Consiliare Regione Lombardia di Fratelli d’Italia in collaborazione con il Coordinamento Città di Milano e il Dipartimento Urbanistica Territorio e Politiche abitative. Intervengono, tra gli altri: il ministro del Turismo Daniela Santanchè, il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, l’onorevole Stefano Maullu, coordinatore cittadino di Fdi, il capogruppo di Fdi in consiglio regionale Cristian Garavaglia e l’assessore regionale alla Sicurezza e protezione civile Romano La RussaPalazzo Pirelli, Sala Pirelli via Fabio Filzi 22 (ore 17)(Rem)