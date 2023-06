Corea del Nord: “Wsj”, in cinque anni furti di criptovalute per tre miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati di Chainalysis confermano l’entità di un fenomeno segnalato anche nel rapporto annuale recentemente presentato al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dal gruppo per il monitoraggio delle sanzioni a carico di Pyongyang. Secondo il documento, nel corso del 2022, gli hacker nordcoreani hanno sottratto beni virtuali per un valore complessivo pari ad almeno 630 milioni di dollari, e forse superiore a un miliardo di dollari: un importo definito “senza precedenti”. La Corea del Nord “ha usato tecniche cibernetiche sempre più sofisticate sia per accedere alle reti digitali della criptofinanza, sia per sottrarre informazioni potenzialmente utili”. (segue) (Was)