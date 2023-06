Business news: Brasile, governo presenta programma di eco-incentivi per ridurre prezzi veicoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha pubblicato il decreto esecutivo che definisce gli eco-incentivi concessi per l'acquisto di camion, autobus e automobili, soprattutto utilitarie, il cui valore non superi i 120 mila real (22.500 euro). Gli sconti vanno da 2 mila real (378 euro), fino a un massimo di 8 mila real (da 378 a 1511 euro), pari all'11,6 per cento del valore del veicolo. Lo sconto previsto varierà in base a tre fattori cui è stato associato un punteggio: il valore del veicolo (più economica è l'auto, maggiore è lo sconto fiscale), l'emissione di sostanze inquinanti (più pulito è il motore e il relativo processo produttivo, maggiore è lo sconto) e la filiera nazionale (maggiore è la percentuale di parti e accessori prodotti in Brasile, maggiore è lo sconto). Per autobus e camion, gli sconti sono anche subordinati alla rottamazione di un veicolo usato, in condizione di circolare e con documentazione regolare. Per questi veicoli complessivamente gli sconti vanno da 33.600 real (6.349 euro) a 99.400 (18.783 euro) e sono associati alla consegna di veicoli della stessa categoria, usati e in condizioni di circolazione. (Res)