Business news: Argentina, Banca mondiale, economia registrerà contrazione del 2 per cento nel 2023

- L'economia dell'Argentina registrerà una contrazione del 2 per cento nel 2023, per poi crescere del 2,3 per cento nel 2024, "mentre si riprende dalla grande siccità di quest'anno". Lo riferisce la Banca mondiale (Bm), nel suo ultimo rapporto sulla crescita globale. L'organismo rivede in calo del 4 per cento le stime per il 2023 indicate nel rapporto sulle prospettive economiche globali presentato il 10 gennaio. Per il 2024 la revisione è al rialzo dello 0,3 per cento. (Res)