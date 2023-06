Business news: Brasile, inflazione scende sotto il 4 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo (Ipca) in Brasile è cresciuto a maggio 2023 segnando un aumento dello 0,23 per cento su mese. Lo rende noto l'istituto nazionale di statistica (Ibge) segnalando che l'inflazione cresce per l'ottavo mese consecutivo. Su base annuale l'inflazione raggiunge il 3,94 per cento, in calo rispetto al 4,18 del mese di aprile. A maggio del 2022 era stata registrata un'inflazione dello 0,47 per cento. Aumenti dei prezzi sono stati registrati a maggio 2023 in sette dei nove segmenti di prodotti oggetto di analisi da parte dell'istituto di statistica. Il gruppo che ha registrato il maggiore aumento è stato quello dei prodotti del gruppo salute e igiene personale (0,93 per cento), seguito da prodotti del gruppo 'casa' (0,67), spese personali (0,64), abbigliamento (0,47), comunicazione (0,21), alimenti e bibite (0,16) e articoli scolastici (0,05). Di contro hanno registrato deflazione i prodotti del segmento trasporti, (-0,57) e articoli per la casa (-0,23). (Res)