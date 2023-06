Pil: Barelli (FI), economia in crescita e il Pnrr ulteriore garanzia di ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati economici dei paesi in area euro "indicano una crescita del Pil dell'Italia dello 0,6 per cento anche nel secondo trimestre. Il miglior risultato in rapporto agli altri paesi. Sono dati che confermano la previsione di crescita nel 2023 del 1,2 per cento del Pil. La definizione del Pnrr, che il nostro governo sta condividendo con le autorità europee, è necessaria per soddisfare le nostre reali esigenze e per garantire la ripresa e la crescita economica del Paese". Lo afferma ai microfoni del Tg1 il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli. (Rin)