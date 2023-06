Egitto: il ministro della Difesa riceve la legione d’onore dall’omologo della Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa francese, Sebastien Lecornu, ha decorato l'omologo dell’Egitto, Mohamed Zaki, con la Legione d'Onore in occasione del loro ultimo incontro in Francia. Lo ha reso noto una dichiarazione del ministero della Difesa egiziano, secondo cui i due ministri hanno tenuto una sessione di colloqui per discutere della cooperazione militare bilaterale e di temi di interesse comune, alla luce degli ultimi sviluppi in ambito regionale e internazionale. Le parti hanno espresso il desiderio di “rafforzare le relazioni tra le forze armate dei due Paesi, raggiungere obiettivi comuni e gettare le basi per la sicurezza, la pace e la stabilità nella regione”, si legge nella nota. Il ministro francese ha inoltre elogiato “la profondità dei legami che legano i due Paesi su tutti i livelli”. (Cae)