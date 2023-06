Business news: Costa Rica, Ocse, economia crescerà del 2,8 per cento nel 2023 e del 3 nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia della Costa Rica crescerà del 2,8 per cento nel 2023 e del 3 per cento nel 2024. Lo prevede l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) nel suo ultimo rapporto “Economic Outlook”. Il contributo della domanda interna alla crescita, si legge, sarà più moderato nel 2023 a causa dell'inasprimento della politica monetaria e delle deboli condizioni del mercato del lavoro. Secondo gli esperti dell’Ocse, l'inflazione dovrebbe scendere al 2,4 per cento nel 2023 e raggiungere il tasso obiettivo del 3,0 per cento nel 2024. (Res)