Egitto-Turchia: colloquio telefonico tra ministri degli Esteri, focus su rapporti bilaterali

- Il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, e l’omologo della Turchia, Hakan Fidan, hanno tenuto un colloquio telefonico per discutere dei rapporti bilaterali dei loro rispettivi Paesi. Lo ha reso noto un comunicato stampa del ministero degli Esteri egiziano, secondo cui Shoukry si è congratulato con Fidan per la sua nomina. Nell’occasione, i due capi della diplomazia egiziana e turca hanno anche parlato di futuri scambi di visite a vari livelli e di una serie di questioni di interesse comune. Da parte sua, il ministro turco ha sottolineato l’importanza “del ripristino dei rapporti tra Il Cairo e Ankara” e di “lavorare per raggiungere gli interessi del popolo egiziano e turco”, si legge nella nota. (Cae)