Business news: Brasile, compagnia aerea britannica Virgin inaugura rotta Londra-San Paolo

- La compagnia aerea britannica Virgin Atlantic ha annunciato l'inaugurazione della sua prima rotta verso il Sud America, attraverso il collegamento tra Londra, nel Regno Unito, e San Paolo, in Brasile. In una pubblicazione sui propri profili social la Virgin ha annunciato che i voli giornalieri inizieranno dal 13 maggio 2024. Sulla tratta saranno usati aerei Boeing 787-9. Con 258 posti, gli aerei contano 31 poltrone in business class, 35 in premium economy e 192 in economy. I biglietti saranno in vendita a partire da agosto di quest'anno, ma non sono stati ancora divulgati i prezzi. Con la nuova rotta, Virgin Atlantic entrerà in concorrenza con la compagnia britannica British Airlines e con la cileno-brasiliana Latam. (Res)